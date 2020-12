De politie heeft zaterdagochtend een sluikstorter betrapt in de Kruindersweg in Eisden. De fietser had een plastiek zak bij, die leek op huisafval, en deponeerde die in een openbare vuilnisbak. De fietser werd even verder halt gehouden. Hij leek zich van geen kwaad bewust, maar kreeg toch een GAS-boete voor sluikstorten. siol