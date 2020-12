Crisiscentrum: aantal nieuwe besmettingen “pas eind januari” onder alarmdrempel

De daling van het aantal covidbesmettingen in ons land lijkt wat stil te vallen. Aan het huidige tempo zou het aantal dagelijkse besmettingen pas eind januari of zelfs begin februari onder het gewenste niveau zakken. “Het is belangrijk dat we een klein tandje bijsteken”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Uit de gegevens van Sciensano blijkt dat het aantal nieuwe besmettingen nu slechts 9 procent lager ligt dat een week eerder. Dat betekent een halvering om de 46 dagen. Tegen dat het aantal besmettingen onder de drempel van 800 zakt, zijn we dan al eind januari. Het aantal ziekenhuisopnames daalt wel nog sneller. Daar wordt de drempel van 75 opnames per dag wellicht al begin januari bereikt, klinkt het. Van het halen van de drempel voor de feestdagen is geen sprake meer.

Evolutie van het aantal nieuwe gevallen — © Sciensano

Dat tempo is bepalend voor het mogelijk versoepelen van de maatregelen. Pas drie weken nadat de gewenste drempels zijn gehaald, kan er van een versoepeling sprake zijn. Snel voorzorgsmaatregelen laten vallen is dus niet aan de orde, al lijkt een verstrenging volgens het crisiscentrum momenteel ook nog niet nodig.

Van Gucht zegt echter dat we ons ‘vooral niet mogen laten ontmoedigen door deze vertraging’. “Het is nog steeds mogelijk dat dit een tijdelijk fenomeen is. De voorbije weken hebben getoond dat we met de huidige set maatregelen de besmettingen flink kunnen doen dalen. Laat ons dus vooral nog een klein tandje bijsteken. Draag zorg voor de details, die kunnen een groot verschil maken.”

“Geen duidelijke reden”

Het crisiscentrum geeft aan dat de stabilisering vooral in Vlaanderen en in de provincie Luxemburg merkbaar is. Eén duidelijke reden is daarvoor echter niet aan te wijzen. Alle mogelijke verklaringen blijven speculatie, zegt Van Gucht. “Er is geen duidelijk bewijs” van wat voor de stabilisering zorgt, klinkt het.

Zo kan de gewijzigde teststrategie enigszins een rol spelen. Ook asymptomatische personen worden weer getest. “Daardoor kunnen sommige gevallen die onder de radar bleven nu wel worden vastgesteld”. Maar een volledige verklaring is dat niet: “Het aantal test is de voorbije dagen slechts licht toegenomen’.

Dat er meer besmettingen bij jonge kinderen en tieners zijn, kan te maken hebben met het heropenen van de scholen, maar aangezien het niet bekend is waar de kinderen die besmetting hebben opgelopen, staat dat niet vast. Een lichte stijging van de besmettingen bij de jeugd was ook verwacht na het einde van de herfstvakantie. In absolute cijfers blijven de cijfers bij kinderen echter laag. Maar volgens Van Gucht illustreert het wel dat het belangrijk is dat de jongsten niet te dicht met grootouders in contact mogen komen.

Specifiek voor Luxemburg kan het grensverkeer met het Groothertogdom een verklaring zijn. “Vele Belgen werken immers in het Groothertogdom, en het Groothertogdom heeft een van de grootste besmettingscijfers in Europa.” Maar ook hiervan zijn geen harde bewijzen.

Ziekenhuizen

Het aantal ziekenhuisopnames lag dit weekend iets hoger dan het weekend ervoor. “Ook hiervoor hebben we geen verklaring”, zegt Van Gucht. “We zullen moeten zien of deze trend zich de komende dagen doorzet.”

