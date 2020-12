Heideland viert de verjaardag van Sinterklaas

Op maandag was het speculaas bakken met Piet Evy. Op dinsdag werd er gezongen en gedanst met Piet Gerry. Op woensdag was het een zoektocht met Piet Maarten en op donderdag werd er geklommen met Piet Sacha. Op vrijdag 4 december kregen de kinderen online bezoek van de Sint en werden de pietendiploma’s uitgereikt. De Sint bracht wat lekkers en voor elke klas speelgoed, knutselgerief of robots. Het was een super leuke week.