Kinderen in de ban van nachtelijke avonturen van Piet in basisschool Balu

"Maandagochtend zagen onze kinderen tot hun grote verbazing dat er op het dak enkele pakjes lagen", vertelt meester Stijn, de directeur. "Hoe die daar kwamen werd duidelijk in een filmpje van de bewakingscamera's. Nog groter was de verbazing wanneer er twee dagen later een cadeautje was achtergelaten op de speelplaats door éen van de paarden van Sinterklaas." Gelukkig konden de kinderen en leerkrachten ook deze nachtelijke avonturen van Piet volgen door enkele opnames. Vol verwondering keken de kinderen al uit naar de volgende dagen. Zou Piet nog terugkomen naar onze school? En wat gaat hij nog allemaal doen? Normaal gezien kijken de kinderen elk jaar uit naar die ene dag, naar de komst van Sinterklaas. Dit jaar zou alles anders verlopen. Maar dat ze deze deugniet Piet zijn nachtelijke avonturen zo mee kunnen beleven, geeft toch weer aan hoe magisch de verjaardag van deze grote kindervriend is. Nu kijken de kinderen tot 6 december uit naar de fratsen van Piet. Hopelijk maakt hij het niet te bont op Balu. Filmpjes van deze bezoeken op onze fb pagina https://www.facebook.com/BaluBasisschool