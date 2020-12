Zo 2020: nieuwe Ketnetreeks ‘Ik u ook’ wordt opgenomen... via Teams

“Zeg, mag Danny eigenlijk op z’n blote voeten spelen?” “Wat? Ah nee, hé. Danny, doe uw schoenen aan!” Hij mag dan wel thuis zijn, tijdens de opnames moet acteur Danny Timmermans z’n schoenen aandoen. Samen met zijn partner Machteld Timmermans en plusdochter Gloria Monserez speelt hij in de nieuwe Ketnetreeks Ik u ook, waarvan de opnames vrijwel volledig virtueel verliepen. “In het begin was het eventjes zoeken, maar we hebben snel onze draai gevonden”, klinkt het bij de productie.