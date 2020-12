Comeback in mineur voor Hein Vanhaezebrouck: AA Gent geeft voorsprong uit handen tegen sterk KV Oostende

6 december, Sinterklaas, allemaal goed en wel. Bij AA Gent keken ze zondag toch vooral uit naar de komst van de Hei(n)land. Tegen een sterk KV Oostende slaagde Hein Vanhaezebrouck er niet in om Gent in zijn tweede ambtstermijn meteen een eerste zege te bezorgen. De Buffalo’s zijn nog lang niet waar ze moeten zijn.

Of ze allemaal voor de comeback van Hein Vanhaezebrouck kwamen, weten we niet. Maar met opvallend veel waren ze, de aanwezigen die Sinterklaas zondagavond in de Diaz Arena de aftrap van KV Oostende-AA Gent zagen geven. Speculaas en marsepein voor pers en publiek zaten er niet in. Wie echter wél uitdeelde, was Hein Vanhaezebrouck. De nieuwe coach van AA Gent gaf KV Oostende namelijk een koekje van eigen deeg. AA Gent begon met opvallend hoge druk en veel schwung aan de wedstrijd tegen de Kustboys.

Is dat compleet nieuw? Nee. Ook onder Wim De Decker begon AA Gent geregeld met de nodige drive aan een wedstrijd. Vaak ebde die echter al snel weg na een tegengoal of een rist gemiste kansen. Beginnersgeluk of het Hein-effect? Maar tegen Oostende ging de allereerste echte kans van de Buffalo’s plots wél binnen. Yaremchuk ontdeed zich ter hoogte van de middenlijn met een knappe schijnbeweging van zijn bewaker. De Oekraïner speelde spitsbroeder Bukari vrij met een pass op maat. Die deed plots wat hij al weken naliet: scoren. Met een schuivertje vloerde de kleine Nigeriaan doelman Hubert. Afgewerkt als een echte spits.

© Photo News

Niet dat álles plots op wieltjes liep. De Gentenaars bleven werken en vechten, maar slaagden er maar niet in om de wedstrijd echt in handen te nemen. Het was zelfs de thuisploeg die voor rust nog de beste kansen verzamelde, met een schot van Sakala op de paal als exponent. Achteraan blijven de Buffalo’s te makkelijk kansen weggeven. Een euvel dat je niet op één training verhelpt.

Het doelpunt van Bukari was de enige bal die AA Gent in de eerste helft tussen de palen mikte. En ook na rust hadden de jongens van Vanhaezebrouck het bijzonder moeilijk om aan kansen te geraken. Veel goeie bedoelingen en ideeën, dat wel, maar nog te vaak ontbrak het aan een goeie laatste pass.

Depoitre voor Botaka

Ook bij KV Oostende leek de storm in de tweede helft zachtjes te gaan liggen, maar iets voorbij het uur kwam de thuisploeg er dan toch nog eens uit. Hjulsager vond Vandendriessche op links. De Fransman bediende Gueye, die makkelijk kon binnenkoppen aan de tweede paal. Voor Vanhaezebrouck was de gelijkmaker het signaal om in te grijpen. Botaka, die op rechts veel te weinig bracht, ging eruit voor Depoitre. Met twee spitsen en de bedrijvige Bukari op de flank leek Gent zich terug in de wedstrijd te knokken. Scoren lukte echter niet.

De bezoekers keken amper acht minuten na de wissel zelfs tegen een achterstand aan. Na een voorzet van Bataille appelleerden de spelers van Oostende voor een strafschop. Scheidsrechter Lothar D’Hondt werd naar het schermpje geroepen en wees enkele tellen later naar de stip. Sakala twijfelde niet en trapte de 2-1 voor de thuisploeg tegen de touwen. De Buffalo’s gingen nog wel op zoek naar de gelijkmaker, maar slaagden er uiteindelijk niet meer in om Oostende echt te bedreigen. En zo werd het voor Hein Vanhaezebrouck een terugkeer in mineur. Op het veld waar hij in zijn vorige periode zijn laatste competitiezege pakte met AA Gent, lijdt hij nu een eerste nederlaag. Met een verplaatsing naar Hoffenheim en een bezoekje van Standard in het verschiet, staat de nieuwe coach nog een ontzettend pittige eerste werkweek te wachten. Gent snakt naar de winterstop.