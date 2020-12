Miley Cyrus halfnaakt op de cover van Rolling Stone: “Eindelijk wordt er gefocust op mijn muziek”

Dat Miley Cyrus niet bang is om zich letterlijk bloot te geven, wisten we al langer. Maar deze keer gaat ze toch nét een stapje verder. Want de Amerikaanse zangeres pronkt halfnaakt op de nieuwste cover van Rolling Stone, waarin ze spreekt over haar nieuwste album en het feit dat eindelijk haar lichaam niet meer het nummer één gespreksonderwerp is, maar wel haar muziek.

Met haar nieuwste album ‘Plastic Hearts’ dat vorige week uitkwam scoort Miley Cyrus. Want ze kreeg heel wat lovende reactie op haar nieuwste werk. En dat maakt Miley - die al jaren af wil van haar Hannah Montana-imago - blij, eindelijk is ze niet enkel bekend als Miley die graag choqueert. Al zullen velen daar misschien niet mee akkoord gaan als ze de nieuwste Rolling Stone-cover zien. Want de zangeres poseert halfnaakt op de cover die ze zelf ook op Instagram en Twitter deelde. Een straffe zet die door duizenden wordt geapprecieerd. “De definitie van vrouwelijk leiderschap”, klinkt het onder andere op Instagram.

Maar Miley geeft zich niet enkel letterlijk bloot voor Rolling Stone, want in het artikel spreekt ze over haar moeilijkheden om door te breken na Hannah Montana, haar relatie met drugs en alcohol en haar kijk op het verleden. “Als je terugkijkt naar de clip van ‘Wrecking Ball”, dan denk je niet aan mijn pijn of mijn tranen. Je herinnert je enkel dat ik naakt was en ik weet niet wiens fout dat is. Ik weet niet of het mijn schuld was of de manier waarop onze hersenen geprogrammeerd zijn om te denken”, vertelt ze. “Maar eindelijk voelt het aan alsof er gefocust wordt op mijn muziek. Vroeger zeiden ze: waarom leidt je iedereen af door in je blootje met je kont te staan schudden terwijl je zo getalenteerd bent. Ik denk dat ik het leuk vond om op te vallen maar ik vond het dan ook weer jammer om me af te vragen of iemand wel naar het liedje had geluisterd.”

(lto)