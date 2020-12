Veertig jaar na zijn dood brengen zus Connie en haar dochter hommage aan Louis Neefs

Op kerstdag zal het veertig jaar geleden zijn dat de geliefde Vlaamse zanger Louis Neefs op 43-jarige leeftijd met zijn vrouw Liliane Van Asbroeck verongelukte. Thuis was het zijn zus Connie (67) die de telefoon opnam en het dramatische nieuws vernam. Kerstmis is voor haar sindsdien nooit meer hetzelfde. Als hommage blikte ze samen met haar dochter Hannelore (26) een bewerking van het kerstlied Susa Nina in, het laatste nummer dat Louis inzong.