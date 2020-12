“Mogen dit dwaze gedrag niet tolereren”, zegt Rooney over boegeroep Millwall-supporters

Spelers en officials in de Engelse competities maken voor elke wedstrijd een knieval sinds de zwarte Amerikaan George Floyd begin juni in Minneapolis (Minnesota) omkwam bij politiegeweld. Dit weekend werden er voor het eerst sinds de lockdown weer een beperkt aantal toeschouwers toegelaten in de Londense voetbalstadions en een deel van de 2.000 fans van Millwall, dat ervoor bekend staat een rechtse aanhang te hebben, liet meteen van zich horen.

“Het was teleurstellend en shockerend”, zegt Rooney. “Zaterdag was ik getuige van schandelijk en onnadenkend gedrag van een groot deel van de Millwall-supporters. Voor de match waren we ons er wel van bewust dat er misschien een negatieve reactie zou komen, maar dat het zo erg zou zijn, hadden we nooit gedacht. In naam van Derby County wil ik duidelijk stellen dat wij iedereen van onze gemeenschap vertegenwoordigen, ongeacht hun huidskleur, gender of seksuele geaardheid. Dat er terug mensen naar de stadions komen is van vitaal belang voor iedereen in onze sport, van fans en spelers, tot voorzitters en clubeigenaars. Het is dan ook belangrijk dat we elkaar steunen en respect tonen en dat de grote meerderheid het gedrag van een dwaze minderheid niet aanvaardt.”

“We zijn ontzet en bedroefd door het gedrag van onze fans”, klonk het in een mededeling van Millwall. “Wat een positieve en opwindende gebeurtenis had moeten zijn, werd door hun laakbaar optreden volledig overschaduwd. Dat tot grote teleurstelling en ontzetting van allen die zo veel inspanningen geleverd hebben om de fans weer naar het stadion te krijgen. De club is vastbesloten om hun werk niet voor niets te laten zijn. De spelers zullen het grootste platform dat ze hebben, blijven gebruiken om een positieve verandering teweeg te brengen, niet alleen in het voetbal, maar in de hele maatschappij. We willen als club voorgaan in de strijd tegen discriminatie, maar beseffen dat we daarvoor nog veel werk voor de boeg hebben. Daarvoor zullen we deze week met ‘Kick It Out’ en andere campagnes tegen racisme samenzitten om te bekijken welke acties we nog meer kunnen ondernemen tijdens onze thuiswedstrijden.”