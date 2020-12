Van kwaad naar erger: Raman kan met Schalke 04 voor 26ste keer op een rij niet winnen

Schalke 04, met Benito Raman 90 minuten op het veld, heeft zondag in eigen huis met 0-3 verloren van Bayer Leverkusen. Door de nederlaag is het nu 26 wedstrijden geleden dat Schalke nog eens een wedstrijd winnend kon afsluiten. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de club uit Gelsenkirchen troosteloos laatste staat in de Bundesliga met drie punten uit tien wedstrijden.