Sensatie in Sakhir GP: Sergio Pérez pakt eerste zege na epische comeback, licht gaat volledig uit bij Mercedes

Sergio Pérez heeft een knettergekke Grote Prijs van Sakhir gewonnen. De Mexicaan lag na de eerste ronde nog laatste, maar vocht zich terug naar voren en profiteerde optimaal van safety car-fases. Bij Mercedes ging het volledig verkeerd in de slotfase: George Russell kreeg te maken met een lekke band in de laatste rondes, terwijl Valtteri Bottas pas achtste werd. Esteban Ocon en Lance Stroll werden tweede en derde.

Het was een bijzonder weekje in de Formule 1. Wereldkampioen en eeuwige topfavoriet Lewis Hamilton moest verstek laten gaan voor de Sakhir GP door een coronabesmetting en werd bij Mercedes vervangen door de jonge George Russell, wiens plek bij Williams werd ingenomen door Jack Aitken. Bij Haas werd de geblesseerde Romain Grosjean, die vorige week op deze baan nog zwaar crashte, vervangen door Pietro Fittipaldi - de kleinzoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson.

Om het af te maken werd op een uniek circuit gereden: de zogenaamde ‘Outer Loop’ van het Bahrain International Circuit, een ultrakort baantje met rondetijden onder de minuut. Een unieke ervaring, met andere woorden. Valtteri Bottas deed op zaterdag wat hij moest doen en pakte de pole met 26 duizendsten voorsprong op nieuwe teammaat Russell. Russell verbaasde echter vriend en vijand door bij de start meteen de leiding te grijpen. Bottas kwam, niet voor het eerst dit seizoen, slecht weg en had nog geluk dat hij slechts één plek verloor.

Verstappen crasht na drie bochten — © rr

Leclerc rijdt Verstappen eruit

Achter de Fin ging het immers goed mis in de eerste ronde. Bij het aanremmen van bocht vier verslikte Charles Leclerc zich: de jonge Monegask boorde zijn Ferrari in de Racing Point van Sergio Pérez, terwijl Max Verstappen als onschuldige bijstander moest uitwijken en in de bandenstapel belandde. Voor Leclerc en Verstappen zat de Sakhir GP er meteen op, Pérez kon als 18de en laatste zijn weg nog vervolgen.

© Photo News

De safety car kwam de baan op terwijl de auto’s van Leclerc en Verstappen getakeld werden. Na zes rondjes hervatte de race: Russell behield de leiding en werd op de voet gevolgd door Bottas. De twee Mercedes’ gingen er samen vandoor. Carlos Sainz Jr. leidde de achtervolging, met Daniel Ricciardo (Renault), Daniil Kvyat (AlphaTauri), Lance Stroll (Racing Point), Pierre Gasly (AlphaTauri) en Esteban Ocon (Renault).

Inhaalrace Pérez

Even later kwam de safety car de baan op na een incident van Jack Aitken. De Britse invaller verloor de controle over zijn Williams in de laatste bocht en belandde in de muur. Aitken kaon verder, maar liet wel wat brokken achter op de baan.

Dubbele pech voor Russell

Voor Mercedes was het het signaal om hun twee piloten voor verse banden naar binnen te halen. Alleen liep dat helemaal verkeerd. George Russell kreeg een verkeerde set banden mee en moest een ronde later een extra pitstop maken. In alle verwarring bij de wereldkampioenen stond Bottas een halve minuut stil.

Door de malaise bij Mercedes bevond uitgerekend Sergio Pérez zich plots aan de leiding, met Esteban Ocon en Lance Stroll in zijn spoor. Bottas en Russell volgden als vierde en vijfde. Lang duurde dat niet: kort na de herstart ging Russell zijn teamgenoot met een bijzonder fraai manoeuvre voorbij in de zesde bocht. De Brit maakte geen aanstalten om te wachten: hij pakte ook meteen Stroll en Ocon en opende de jacht naar Pérez.

In de laatste 10 rondes ging het toch nog volledig fout bij Mercedes. Russell, die uit alle macht Pérez probeerde bij te halen, kreeg af te rekenen met een lekke band en moest noodgedwongen een extra pitstop maken. Hartverscheurend voor de jonge Brit. Ook bij Bottas liep het intussen voor geen meter: de Fin viel als een steen door het veld.

Pérez kwam na alle hectiek nooit meer in de problemen en won met duidelijke voorsprong op Esteban Ocon en teammakker Lance Stroll. Voor Pérez is het de bekroning van een carrière: de ervaren Mexicaan stond voor vandaag al 9 keer op het podium, maar won nog nooit een F1-race. Hij neemt zo bovendien revanche voor vorige week, toen hij in de slotrondes door een motorfalen een podium verloor. Checo zoekt bovendien nog een zitje voor volgend jaar: dit zal zijn kansen wellicht een boost geven.

Voor Ocon was het zijn allereerste podium in de Formule 1: ook Renault heeft dus reden om een stevig feestje te bouwen, want de Fransman zorgde voor hun beste resultaat sinds 2010. Voor Stroll is het zijn tweede podium van het jaar en z’n derde ooit.

Carlos Sainz Jr. eindigde namens McLaren op de vierde plek en werd gevolgd door Ricciardo, Albon en Kvyat. Valtteri Bottas en George Russell sloten een dramatische avond als achtste en negende af namens Mercedes, het laatste punt ging naar Lando Norris.

Volgende week staat de laatste race van het jaar op het programma: de Grand Prix van Abu Dhabi.