Geraint Thomas valt op training en ontwricht schouder

Nee, 2020 was niet het jaar waar Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) van gedroomd had. Nadat hij onder meer uit de Giro moest stappen na een val, liep Thomas nu een ontwrichte schouder op nadat hij op training ten val kwam.

“Dit was niet de zondag die ik verwacht had”, klonk het op zijn Instagrampagina. Daar kunnen we inkomen, want Thomas (34) kwam tijdens een trainingsritje ten val op een ijsplek. Daardoor schoot de schouder van de Tourwinnaar van 2018 uit de kom en ontwrichtte hij diezelfde schouder. Gelukkig voor hem liep hij geen breuken op, waardoor hij morgen gewoon opnieuw kan trainen.

Op Instagram deelde de Welshman de foto’s van zijn ontwrichte schouder: