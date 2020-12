Pareltje van Son en onvermijdelijke Kane bezorgen efficiënt Tottenham zege tegen Arsenal

Tottenham Hotspur heeft in de North London Derby met 0-2 de maat genomen van Arsenal. Son en Kane zorgden al in de eerste helft voor de dubbele voorsprong. Door de zege komt Tottenham, met Alderweireld de hele match op het veld, opnieuw aan de leiding in de Premier League. Arsenal blijft op de sukkel en staat pas vijftiende.

Eerst en vooral: goed nieuws voor ons Belgen, want na twee wedstrijden afwezigheid door een blessure was Toby Alderweireld vroeger dan verwacht terug paraat bij Tottenham. Van Mourinho kreeg ‘Mega Toby’ zelfs meteen een basisplaats tegen de grote rivaal.

De beginfase van de match was vrij gesloten. Beide teams hadden niet meteen zin om al te veel risico’s te nemen en kansen bleven dan ook uit. Maar dat Tottenham onder Mourinho uit het niets kan toeslaan, hebben we dit seizoen al vaker gezien. Tegen de Gunners was dat niets anders. Bij de eerste, de beste uitbraak was het al raak, en hoe!

Son, in de ruimte aangespeeld door Kane, kwam met de bal aan de voet op het juiste moment naar binnen en plaatste de bal prinsheerlijk in de verste bovenhoek. De Arsenal-defensie stond erbij en keek ernaar. Doelpunt nummer tien dit seizoen voor Son, assist nummer tien voor Kane. Een dodelijk duo heet dat dan. Ook opvallend: Son telt nu evenveel goals als alle spelers van Arsenal samen. Het illustreert nog maar eens de aanvallende onmondigheid van Arsenal onder Arteta.

Deadly Duo

Want Arsenal maakte offensief opnieuw amper iets klaar. De aanvallers van de Gunners liepen er ongeïnteresseerd bij en brachten Alderweireld nooit in verlegenheid. De Spurs konden dankzij de voorsprong hun geliefkoosde spel spelen: teren op een stugge organisatie en op het juiste moment tegenprikken. Dat juiste moment leek op slag van rust gekomen. Opnieuw ging het via Lo Celso razendsnel naar de overkant en de protagonisten van de 1-0 draaiden deze keer de rollen om. Son biedende Kane, die Leno geen schijn van een kans liet. Voor Kane was het de 250ste goal uit zijn carrière.

Arsenal kwam beter uit de kleedkamer en via Aubameyang en Lacazette kon het voor het eerste gevaar van de tweede helft zorgen, maar lang duurde de opflakkering niet. Tottenham hield het goed gesloten, al moest Lloris wel attent zijn om zijn landgenoot Lacazette het scoren te beletten. Tottenham kwam er in de tweede helft nooit meer uit en focuste zich vooral op het consolideren van de voorsprong. Met dank aan onder andere een sterke Alderweireld bleef de 2-0 op het bord en kon Tottenham vieren.

Een zege op z’n Mourinho’s, dat wel, maar dat zal de Portugees worst wezen. De Portugees maakte van zijn team een countermachine en prijkt toch maar mooi bovenaan in de Premier League. En bij Arsenal? Daar gaat het van kwaad naar erger. Arteta en co. pakken slechts 13 op 33 en zijn ondertussen weggezakt naar de vijftiende plaats.