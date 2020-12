Belgische shorttrackers figureren in seizoensopener, zorgen om Hanne Desmet

De eerste slagen van de Belgische shorttrackers in het voorolympisch seizoen waren voorzichtig. Tijdens de wedstrijden om de International Invitation Cup (IIC) in het Nederlandse Heerenveen waren A-finales schaars.

De schaatsers van bondscoach Pieter Gysel figureerden. De slotdag leverde op de 500 meter bij de vrouwen voor Alexandra Danneel de derde plaats op in de B-finale en bij de mannen de vierde voor haar vriend Rino Vanhooren. Op de eerste finaledag waren er op de 1500 meter A-finales geweest voor Stijn Desmet (vierde) en Danneel (vijfde).

Een beetje zorgen moet Gysel zich daarover wel maken. Echt zorgbarend is echter de blessure van Hanne Desmet, die zich plaatste voor de A-finale van de 1500 meter maar wegens een rugblessure niet in actie kwam. Als ze met aangepaste training en frequente behandeling niet snel herstelt, is het seizoen - gezien het geringe aantal wedstrijden - al gauw mislukt.

Nederlanders domineerden de seizoensopener met overwinningen voor favorieten Suzanne Schulting (1000 en 1500 meter) en Sjinkie Knegt (1000 meter). Uitzondering was de 1500 meter, die een prooi werd voor de verrassende Fransman Quentin Fercoq.

Zowel bij de mannen als bij de vrouwen mag België met drie rijders deelnemen aan de Europese titelstrijd, die van 22 tot en met 24 januari in Gdansk wordt gehouden. Een time trial in Hasselt moet helpen bij de samenstelling van de afvaardiging.

De vijf mannen van Heerenveen (naast Desmet en Vanhooren zijn dat Ward Pétré, Gert-Jan Goeminne en Adriaan Dewagtere) zijn kandidaat, bij de vrouwen beschikt België niet over drie vrouwen die volgens Gysel EK-waardig zijn. Dat is zeker het geval nu Hanne Desmet een onzekere factor is. Gysel vermeldde dit weekend de naam van de Nederlandse Tineke den Dulk. “Zij is bezig Belgische te worden.” In 2019 maakte deze Friezin deel uit van de Nederlandse aflossingsploeg die Europees kampioen werd. Door de prestatiebreedte bij de Nederlanders is ze buiten beeld geraakt.

(belga)