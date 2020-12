Cédric De Cecco na rally van Monza: “Heb een droom gerealiseerd en droom nu van vervolg”

LEES OOK.Sébastien Ogier pakt zevende wereldtitel in Rally van Monza

In september won Cédric De Cecco het critérium Jean-Louis Dumont, een sterk bezette regionale wedstrijd. Drie maanden later staat hij aan de finish van een loodzware WK-rally, die in uiterst moeilijke omstandigheden werd gereden. “Ik had nooit durven denken dat we hier als achttiende zouden finishen. De balans van deze rally is over de hele lijn positief. Op een kleine spin na op vrijdag hebben we een foutloze wedstrijd gereden, zonder lekke band, zonder ook maar één krasje op de carrosserie. Ik heb hier duizend dingen geleerd. Nooit eerder had ik in zulke omstandigheden gereden. Hetzelfde kan gezegd worden over de banden en het parcours. Alles was nieuw. Na vier dagen de finish te halen is een emotioneel moment.”

De Cecco realiseerde een droom, maar heeft al een nieuwe droom. “Het is zo dat wanneer je één keer heel goede wijn gedronken hebt, dat je daar nog wel eens een glas van wil drinken. Uiteraard hoop ik dat hier ooit een vervolg op komt, maar we zien wel of me dat lukt.”