Een overrompeling was het niet, maar Belgen blijven toch de grens over trekken om te gaan winkelen. “Als ze dat echt niet willen, dan moeten ze maar iemand aan de grens zetten.” — © Harry Heuts

Maastricht

In de binnenstad van Maastricht was het dit weekend ‘beheersbaar druk’. Opnieuw waren er veel Belgisch bezoekers die zich niet door het advies weg te blijven laten weerhouden om over de grens te gaan shoppen. “In Maastricht is het minder streng dan bij ons.”