In Kaulille in Kaulillerdorp heeft de politie Carma zaterdagavond een auto naar de kant gehaald omdat de bestuurder er overdreven snel reed. De veertiger uit Hamont-Achel droeg geen gordel en hij had geen geldig keuringsbewijs. De man had cannabis op zak en hij had ook drugs genomen. Voor rijden onder invloed werd zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. maw