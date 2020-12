Jamie Vardy bezorgt Leicester (met Tielemans) in de slotfase de zege in Sheffield

Youri Tielemans leek met Leicester City lange tijd op weg naar een ontgoochelend gelijkspel tegen Sheffield United, maar dankzij een vintage Vardy-goal konden The Foxes uiteindelijk toch met de drie punten huiswaarts keren. Door de zege springt Leicester, met Tielemans de hele wedstrijd op het veld, in de stand opnieuw naar de derde plaats. Sheffield United blijft met één puntje uit elf wedstrijden troosteloos laatste.

Youri Tielemans kreeg van trainer Brandon Rodgers een basisplaats in het duel tegen Sheffield. Castagne ontbrak en Praet moest zich tevredenstellen met een plekje op de reservebank.

Leicester kwam in de eerste helft op voorsprong via Ayoze Perez, maar McBurnie stelde snel gelijk. Lange tijd leek de wedstrijd op een gelijkspel te zullen uitdraaien, maar in het absolute slot glipte Vardy toch nog eens door de thuisverdediging om zijn ploeg de volle buit te schenken. Bij Leicester mocht Praet na de 1-2 nog een minuutje invallen.

Na twee competitienederlagen knoopt Leicester zo opnieuw aan met een zege. In de stand blijft het dankzij de overwinning ook bovenin meedraaien. Voor Sheffield lijkt de situatie stilaan hopeloos te worden. Na elf wedstrijden blijft het team van Chris Wilder achter met één schamel puntje.