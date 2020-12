REACTIES. Wout van Aert na vierde plaats in Boom: “Daar hoorde ik thuis vandaag”

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen Bingoal) was in Boom de sterkste in de vijfde manche van de Superprestige en was logischerwijs heel tevreden: “Dit had ik vorig jaar waarschijnlijk niet gekund.” In De Schorre won hij voor zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout en Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions). Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) werd vierde.

Eli Iserbyt (winnaar):

Eli Iserbyt pakte in Boom zijn tweede zege in de Superprestige van het seizoen en verstevigde zijn leidersplaats in de tussenstand. Iserbyt was dan ook erg tevreden. “Ik ben erg blij dat ik op dit mooie parcours heb kunnen winnen. De omloop was erg tricky en werd elke ronde moeilijker”, deed hij zijn verhaal. “Iedereen was vandaag aan elkaar gewaagd. Het was een beetje een strijd van de stervende zwanen. Maar ik ben super tevreden, want dit had ik vorig jaar waarschijnlijk niet gekund.”

Michael Vanthourenhout (2de):

15 seconden na Iserbyt reed zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout over de streep. Vanthourenhout kon leven met zijn tweede plaats: “Ik had niet het gevoel van de afgelopen twee weken. Ik dacht zelfs lang dat ik niet op het podium zou staan. Maar uiteindelijk maken de anderen foutjes en word ik tweede. Naar Eli toerijden zat er niet meer in. Maar ik ben tevreden, want het was een uur à bloc rijden.”

Toon Aerts (3de):

Toon Aerts kreeg uiteindelijk 21 seconden aan de broek gesmeerd. Nochtans was het Aerts die de eerste prik uitdeelde en de anderen aanvankelijk naar adem deed happen. “Ik wilde de rest uitputten door goed druk te zetten, maar ik denk dat ik uiteindelijk vooral mezelf uitgeput heb”, deed Aerts zijn verhaal. “Op het einde zat ik er door en wanneer Iserbyt aanzette geraakte ik ook nog eens in een verkeerd spoor en lag ik tegen de grond. Die seconden kan je dan moeilijk terug dicht rijden”, aldus de kopman van Telent-Baloise Lions.

Wout van Aert (4de):

Wout van Aert moest zich in Boom tevreden stellen met de vierde plaats. “Maar daar kan ik mee leven, want het is de plaats waar ik vandaag thuishoorde”, vertelde een eerlijke Van Aert. “Het voelde niet zo goed vandaag. Ik miste mijn start volledig omdat ik niet goed in mijn pedaal zat en wanneer ik vooraan kwam, kon ik niets forceren. In die finale had ik niets meer over en wanneer Eli druk zette, schoven Toon en ik uit. Dan weet je dat wanneer Eli een gaatje slaat, dat hij er telkens in slaagt om een mooie kloof uit te bouwen.”