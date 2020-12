Wint George Russell als vervanger van Lewis Hamilton zijn eerste F1-race?

Kan George Russell als vervanger van Lewis Hamilton in de Mercedes F1-bolide zijn eerste F1-race winnen?

Gisteren kregen we op 'outer track' van het Bahrain International Circuit een zeer spannende kwalificatie waarin uiteindelijk Valtteri Bottas met slechts 26 duizendsten van een seconde voorsprong de polepositie wist te veroveren.

Normaal moeten we dan denken aan Lewis Hamilton die in de tweede Mercedes F1-bolide nipt de duimen moest leggen maar deze keer was het George Russell die nipt moest onderdoen. Als Mercedes-protegé mocht de Williams F1-piloot invallen voor de met het coronavirus besmette Lewis Hamilton en de jonge Brit gaf meteen een mooi visitekaartje af.

Russell baalde uiteraard dat hij net niet zijn eerste polepositie in de Formule 1 wist te behalen maar misschien volgt er vandaag iets veel mooier, namelijk zijn allereerste F1-overwinning.

De Formule 2-races op het erg korte en snelle 'outer track' van het Bahrain International Circuit bewezen reeds dat we veel spektakel mogen verwachten tijdens de races. Slipstreams, mooie gevechten en veel inhaalmanoeuvres zagen we daarin en dat kan ook in de Formule 1 het geval zijn.

Naast George Russell zal ongetwijfeld ook Max Verstappen van op de derde plaats op de grid zich willen mengen in de strijd om de overwinning. Verstappen liet na afloop van de kwalificatie reeds verstaan dat hij beide Mercedes-rijders wil aanvallen.

Ingrediënten genoeg dus voor een erg spannende GP van Sakhir. Afspraak om 18u10.

1 77 V. Bottas Mercedes

2 63 G. Russell Mercedes

3 33 M. Verstappen Red Bull

4 16 C. Leclerc Ferrari

5 11 S. Perez Racing Point

6 26 D. Kwjat AlphaTauri

7 3 D. Ricciardo Renault

8 55 C. Sainz McLaren

9 10 P. Gasly AlphaTauri

10 18 L. Stroll Racing Point

11 31 E. Ocon Renault

12 23 A. Albon Red Bull

13 5 S. Vettel Ferrari

14 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo

15 20 K. Magnussen Haas F1

16 6 N. Latifi Williams

17 89 J. Aitken Williams

18 7 K. Räikkönen Alfa Romeo

19 4 L. Norris McLaren gridpenalty nieuwe motor

20 51 P. Fittipaldi Haas F1 gridpenalty nieuwe onderdelen

