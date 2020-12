Winkelen in Eindhoven, zaterdag 5 december. — © EPA-EFE

Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland is zondag opnieuw toegenomen. In de afgelopen 24 uur zijn 6.814 positieve coronatesten geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 242 meer dan zaterdag. Toen waren het er 6.572 (na correctie), vrijdag 5.921 en donderdag 5.634.