KRC Genk 4 - Antwerp 2

Het clubrecord is eraan, ook Antwerp kon een imposant KRC Genk niet afstoppen. Ondanks een vroege achterstand overvleugelde Racing de bezoekers via goals van Onuachu (2), Bongonda en Dessers (4-2) en was de zevende zege op rij een feit.