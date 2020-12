Lucinda Brand heerst ook in Boom

Het parcours in Boom lag er lastig bij, een beetje modderig, al waren het vooral de hoogtemeters die zich onderweg zouden laten voelen. Laura Verdonschot was er niet bij, de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal was ziek.

De start was voor Ceylin del Carmen Alvarado, met Sanne Cant in haar wiel. De Belgische kampioene dook als tweede het veld in, maar zou daarna steeds meer terrein verliezen en niet in de top tien eindigen.

Na Alvarado was het Denise Betsema die het commando overnam. Al vroeg scheidde zich een trio af: Betsema, Alvarado en Lucinda Brand. Betsema ging in de eerste ronde hevig tekeer in de zandbak en sloeg een kloofje op haar rivalen. De wereldkampioene en Brand keken tegen een achterstand van vier seconden aan bij in het indraaien van ronde twee.

Alvarado dichtte het gat, we kregen opnieuw drie leiders. Het viel even stil, waardoor Puck Pieterse en Annemarie Worst even opnieuw aanpikten, maar toen Alvarado versnelde moesten ook zij er opnieuw af.

Ook Betsema bekocht haar snelle start, het was Alvarado die naar het eind van de tweede ronde het verschil maakte en met een handvol seconden voorsprong de derde ronde indook. In geen tijd verzamelde ze een mooie voorsprong. De wereldkampioene leek gewonnen spel te hebben, tot plots de motor van Brand opnieuw aansloeg.

De Nederlandse veelwinnares pikte opnieuw aan en het duo vocht een spannend duel uit voor de zege. In de strijd om de derde plek volgde Betsema al op 20 seconden bij het indraaien van de voorlaatste ronde. Het duo liep steeds verder uit, even was er wel een klein oponthoud toen Alvarado door een fietswissel van Brand in de materiaalpost ten val kwam.

Brand wachtte daarna wel op de wereldkampioene, maar het vet was bij die laatste van de soep. Brand maakte het verschil op de hellende stroken en soleerde naar de zege. Alvarado moest vrede nemen met een tweede plaats, Betsema eindigde als derde.