Sinterklaas viert naamfeest in Voeren

Een ‘Sinterklaascomité’ slaagde er in om in moeilijke tijden veilig het ‘Sinterklaasgevoel’ naar Voeren te brengen. In het gezelschap van zijn ‘pieten’ kwam de Sint op 6 december naar Sint-Martens- en Sint-Pieters-Voeren en naar Remersdaal om op de dag van zijn naamfeest de allerkleinsten en hun ouders te verrassen.

Van op zijn paard zag de Sint dat het goed was. Zijn helpers deelden op de nodige afstand zakjes snoep uit aan alle kinderen die hem stonden op te wachten langs de straten. De Sint en het organisatieteam werden in hun actie gesteund door een dertigtal zelfstandigen en milde gevers die dit kinderfeest in Coronatijd in open lucht toch mogelijk maakten. In Teuven organiseerde de KLJ Teuven dit feest op zaterdagnamiddag.