Soufiane Bouchikhi was op weg naar olympisch ticket, maar zakte in voorlaatste kilometer marathon in elkaar: “Plots lag ik in de ambulance”

Dé teleurstelling van de dag op zondag was ongetwijfeld voor Soufiane Bouchikhi. De Belgische atleet was in de marathon van Valencia op weg naar een knaltijd, die hem meteen een ticket voor de Olympische Spelen zou oplevern, maar zakte in de voorlaatste kilometer in elkaar. “Mijn lichaam begaf het totaal en ik moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd”, vertelt hij op Instagram.

Bouchikhi had zondag maar één missie: 2u11:30 proberen lopen in de marathon van Valencia en zo een rechtstreeks ticket versieren voor de Olympische Spelen. Onze landgenoot vertrok als een speer en bevond zich lange tijd op schema voor 2u07. In de tweede wedstrijdhelft begon hij stelselmatig terrein te verliezen, maar in de laatste kilometers was hij nog steeds op weg naar kwalificatie voor Tokio. Tot plots het licht uitging en hij in elkaar stuikte.

Bouchikhi deelde zijn loopgegevens op Instagram.

“Ik heb geen idee wat er gebeurd is”, schrijft Bouchikhi op Instagram. “Mijn hoofd wilde de race absoluut uitlopen, maar mijn lichaam weigerde dienst. Plots zat ik in de ambulance op weg naar het ziekenhuis, waar ik verzorging nodig had. Mijn lichaam begaf het totaal.” De ontgoocheling is groot, maar de 30-jarige Antwerpenaar kan ook relativeren. “Dit is triest, maar er zijn ergere dingen in het leven. Ik wil iedereen bedanken voor de steun”, besluit Bouchikhi.