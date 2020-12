Mick Schumacher kroont zich tot F2-kampioen

Mick Schumacher, de 21-jarige zoon van zevenvoudig F1-kampioen Michael Schumacher, is in Bahrein Formule 2-kampioen geworden.

Tijdens de laatste race van het Formule 2-seizoen mocht Mick Schumacher van op de derde plaats vertrekken terwijl zijn concurrent voor de titel Callum Ilott als vierde op de grid stond. De voorbode van een spannende strijd voor de titel.

Schumacher startte goed en bleef voor Callum Ilott maar in de vierde bocht zat de race van Schumacher er bijna op. Schumacher verremde zich en knalde bijna in zijn voorligger. Schumacher ontsnapte aan een crash maar had wel een serieuze 'flat spot' op zijn banden.

Enkele ronden later kregen we een intense strijd tussen Schumacher en Ilott. Schumacher ondervond duidelijk last van de 'flat spot' op zijn banden. Ilott slaagde er in ronde 19 in om Schumacher te passeren, het signaal voor Schumacher om de strijd op te geven met het treintje wagens achter zich en een pitstop te maken voor nieuwe banden.

Door zijn pitstop viel Schumacher helemaal terug naar de voorlaatste plaats en plots zag het er dus erg goed uit voor Ilott die derde reed en en virtueel nog maar vier punten achterstand op Schumacher had.

Nagelbijten dus bij Prema Racing en Mick Schumacher want als Ilott tweede zou eindigen en de snelste ronde rijdt kwam hij op gelijke hoogte met Mick Schumacher en zou niet hij maar Ilott zich tot kampioen kronen doordat hij dit seizoen meer overwinningen dan Schumacher behaalde.

Gelukkig voor Schumacher keerde vervolgens de wedstrijd want ook Callum Ilott had tijdens het aanvallen van Schumacher erg veel van zijn banden gevraagd. Ilott verloor plots de ene na de andere plaats. Met nog vier ronden te gaan was Callum Ilott teruggevallen van de derde naar de zevende plaats.

Mick Schumacher kreeg van zijn team dan ook de geruststellende boodschap dat Ilott ook te veel bandenslijtage had en aan het terugvallen was.

Uiteindelijk was het Daruvala die de race won, voor Yuki Tsunoda en Ticktum die het podium vervolledigde. Callum Ilott finishte de race uiteindelijk als elfde, terwijl Mick Schumacher slechts als achttiende over de finish reed. Geen goede race dus voor beide titelrivalen die allebei buiten de punten finishten.

Mick Schumacher zal dat echter niet zo erg gevonden hebben want hij en niet Callum Ilott kroont zich tot kampioen in de Formule 2. In 2021 maakt hij acht jaar na het afscheid van zijn vader Michael Schumacher zijn debuut in de Formule 1 bij het Amerikaanse Haas F1 team.

