Sébastien Ogier wint in Monza en is wereldkampioen rally

Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) heeft de rally van Monza gewonnen, de slotwedstrijd van het WK 2020. Voor Ogier is het de 49e rally in zijn carrière. Dankzij deze zege is de Fransman voor de zevende keer in zijn carrière wereldkampioen. Uittredend wereldkampioen Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) eindigt in Monza als tweede voor Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC). Met dit resultaat bezorgen Sordo en Tänak hun werkgever Hyundai voor het tweede jaar op rij de titel bij de constructeurs. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) ging vrijdag van de baan en moest opgeven. Hij kwam daarna niet meer in actie.

De slotwedstrijd van een door covid-19 fel geteisterd WK-rally stond bol van de incidenten. Vrijdagochtend gleed Sébastien Ogier in de eerste rit van de dag tegen een hooibaal. Op vrijwel identiek dezelfde plaats liet Thierry Neuville zich verrassen, met dat verschil dat de gevolgen voor Neuville erger waren. De Belg verloor meteen 20 seconden en moest achtervolgen. In zijn aanvalsdrift sneed hij vrijdagnamiddag een chicane te kort af en botste daarbij tegen een betonblok. Neuville beschadigde de ophanging van zijn Hyundai en moest opgeven toen hij niet veel later tegen lage snelheid door een waterplas reed en de motor water zoog. Neuville mocht meteen zijn titelambities opbergen: ook in 2020 zou hij geen wereldkampioen worden.

Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) sloot de dag af als leider met één luttele seconde voorsprong op Esapekka Lappi (Ford Fiesta WRC). Toen beide rijders vrijdagavond met 10 seconden straftijd bedacht werden voor het afsnijden van een chicane, troepte de top vijf samen binnen de 7,7 seconden.

De regen en het harde werk van de organisatie zorgde ervoor dat de rijders zaterdagochtend van start gingen op een zo goed als sneeuwvrij parcours. Na de eerste ronde van drie ritten nam Ogier de leiding over van Sordo. Bij aanvang van de tweede lus van drie klassementsritten in de Voor-Alpen begon het te sneeuwen. Eerste slachtoffer was de Noor Ole Christian Veiby (Hyundai i20 Coupé WRC). Hij ging van de baan, blokkeerde de baan waarna de rit definitief afgelast werd.

De sneeuwbuien werden intenser en de verse sneeuw zorgde voor verraderlijke omstandigheden. Elfyn Evans liet zich in de afdaling richting finish van KP 11 verrassen. De Welshman gleed tegen lage snelheid van de baan en moest opgeven. Jammer voor de Welshman die 25 jaar na Colin McRae en 19 jaar na Richard Burns de derde Britse wereldkampioen in de rallysport zou geweest zijn.

De crash van Evans zette Ogier op weg naar de zevende wereldtitel. De organisatie schrapte de volgende klassementsrit, die intussen door een dik sneeuwtapijt bedekt was. Eerste achtervolgers Sordo en Tänak drongen op zondag niet meer aan en stelden op die manier een tweede opeenvolgende wereldtitel bij de constructeurs veilig.

In de eindstand van het WK gaat Ogier teamgenoot Evans voor. Ott Tänak eindigt als derde. Thierry Neuville moet genoegen nemen met de vierde plaats. Bij de constructeurs volgt Hyundai zichzelf op als wereldkampioen.