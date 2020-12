‘Eenzaamste olifant ter wereld’ raakt voor het eerst in jaren soortgenoot aan

Een olifant die lange tijd alleen woonde in Pakistan, is begin deze week verhuisd naar een zoo in Cambodja. Na een lange periode van eenzaamheid ziet hij daar voor het eerst opnieuw een soortgenoot.

Kaavan woonde vijfendertig jaar lang in erbarmelijke omstandigheden in een zoo in Pakistan. In 2012 stierf zijn maatje en sinds was hij alleen. Zo komt het dier aan de titel van ‘eenzaamste olifant ter wereld’. Na inspanningen van onder meer zangeres Cher, verhuisde hij begin deze week naar een park in Cambodja. Daar leert hij terug samenleven met andere olifanten. Het eerste contact met zijn soortgenoten liet alvast niet lang op zich wachten.

(pjv)