Slechtste competitiestart in 33 jaar voor Barcelona, het gestuntel waarmee ze de 2-1 slikken tegen promovendus zegt alles

Al was Barcelona in eigen land niet bepaald aan een lekkere reeks bezig, de nederlaag tegen Cadiz wordt in Spanje wel gezien als een nieuw dieptepunt. De promovendus mag het dan wel meer dan behoorlijk doen in La Liga, de voorbije twee thuismatchen was het er niet in geslaagd ook maar één keer tussen de palen te trappen. Maar tegen Barcelona hielpen de bezoekers een handje. De 1-0 kwam er door een ongelukkige tussenkomst van de jonge Barça-verdediger Óscar Mingueza, die ei zo na in eigen doel verdween maar in de rebound alsnog binnen werd gewerkt.

👀 | Wat een gestuntel achterin bij Barça, Negredo profiteert en scoort de 2-1. 😱#CadizBarça pic.twitter.com/om5woO9w2L — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 5, 2020

De 2-1 was zowaar nog erger: Clément Lenglet schatte een inworp terug van Jordi Alba verkeerd in en doelman Marc-André ter Stegen deed nog een schepje bovenop het flaterfestival met een mislukte tussenkomst. Alvaro Negredo had de bal maar in het lege doel te leggen. Barcelona telt nu 14 op 30 en heeft al twaalf punten achterstand op leider Atlético. Uit zijn laatste vijf uitmatchen haalde het amper vier punten.

Druk op Koeman neemt toe

“Dit is moeilijk uit te leggen”, zei trainer Ronald Koeman achteraf. “We verloren door een onverwachte fout. Ze kwam er doordat we niet gefocust waren. De mentaliteit was niet goed, en dan heb ik het alleen over de verdedigers. Sommige goals die we binnen krijgen, zijn moeilijk te begrijpen. Dit is een grote stap terug in onze kansen voor de titel. Er zijn nog veel matchen, maar als we niets doen aan onze attitude en onze ups en downs op verplaatsing, kunnen we niet veel zeggen.”

In de Spaanse pers stijgt de druk op de Nederlandse trainer Ronald Koeman intussen. Huiskrant Sport wijst er ‘subtiel’ op dat Koemans landgenoot Louis van Gaal in 2002/2003 ook werd ontslagen omwille van de dramatische resultaten in de competitie, terwijl hij het net zoals Koeman nu ook goed deed in de Champions League.