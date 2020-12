Errol Spence Jr behoudt wereldtitels bij weltergewichten boksen

De kamprechters gaven de 30-jarige Spence Jr. na een spannend gevecht drie keer het voordeel (116-112, 116-112 en 117-111). De Amerikaan blijft daardoor ongeslagen. In 27 kampen won hij al 21 keer met KO.

Voor Spence Jr was het zijn eerste kamp in een jaar. Door een auto-ongeval was hij een hele tijd buiten strijd. “Het is surrealistisch, zeker als je bedenkt vanwaar ik terugkom na mijn ongeval een jaar geleden”, reageerde de bokskampioen.

Het duel in Texas werd, ondanks de coronapandemie, bijgewoond door publiek.