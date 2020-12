Keniaan Kandie Kibiwott verpulvert wereldrecord op halve marathon

De Keniaan Kandie Kibiwott heeft zondag in Valencia het wereldrecord op de halve marathon gevoelig bijgesteld. Hij klokte 57:32, terwijl het wereldrecord van zijn landgenoot Geoffrey Kamworor uit 2019 op 58:01 stond. De volledige top vier dook zondag in Valencia onder het wereldrecord.

Het persoonlijk record van de 24-jarige Kibiwott stond sinds september van dit jaar op 58:38. De tweede plaats ging zondag naar de Oegandese wereldkampioen Jacob Kiplimo in 57:37. De Keniaan Rhonex Kipruto was derde in 57:49 en kroonde zich zo tot de snelste debutant ooit. Ook zijn landgenoot Alexander Mutiso dook met 57:59 nog onder het oude wereldrecord.

Bij de vrouwen ging de zege naar de Ehtiopische Genzebe Dibaba in 1u05:18. Voor de 29-jarige wereldrecordhoudster op de 1.500 meter was het pas haar debuut op de halve marathon, waar het wereldrecord op naam van haar landgenote Ababel Yehsaneh staat met 1u04:31.

Later op zondagvoormiddag doen Soufiane Bouchikhi, Nina Lauwaert en Hanne Verbruggen in Valencia een gooi naar olympische kwalificatie op de volledige marathonafstand.