Ruud Vormer raakt speelklaar voor Lazio nadat hij zaterdag afgevoerd werd naar het ziekenhuis

Even paniek bij Club Brugge zaterdagavond: hoewel Ruud Vormer tegen STVV in de basis aangekondigd werd, zat de Nederlander uiteindelijk niet in de wedstrijdkern. De kapitein van Club Brugge moest in de opwarming afhaken met zware buikklachten door een probleem aan de galblaas en moest zelfs naar het ziekenhuis afgevoerd worden.

“Zijn buik stond helemaal gezwollen”, vertelde Club-trainer Philippe Clement na de wedstrijd. “Hij probeerde nog op te warmen, maar het ging totaal niet.”

Daags nadien volgde er echter goed nieuws van de Nederlandse middenvelder. Het probleem is intussen onder controle, waardoor hij met de hulp van medicatie zondag nog wat kan trainen. Hij zal kunnen afreizen naar Rome en raakt speelklaar voor de cruciale Champions League-match tegen Lazio van dinsdag.(jve)