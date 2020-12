Ai, Ai Barcelona. Tegen promovendus Cadiz ging de Blaugrana opnieuw roemloos met 2-1 de boot in, goed voor de vierde competitienederlaag dit seizoen. Op die manier loert een nieuwe crisis alweer om de hoek in Catalonië. Eerder op de dag had Zinedine Zidane zichzelf wat meer tijd gekocht na een 0-1 overwinning op het veld van Sevilla. Ook Atlético won zijn partij.