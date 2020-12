Manchester United is zaterdagavond ontsnapt aan een nederlaag op bezoek bij West Ham. In de eerste helft werd het gedomineerd door een sterk West Ham en kwam het verdiend op achterstand, maar in de tweede helft luidde een prachtgoal van Paul Pogba de ommekeer in. Greenwood en Rashford legden uiteindelijk de 1-3-eindstand vast.