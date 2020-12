Drone filmt vervallen ‘Wolvenhol’ van een van de bekendste patiënten van Sigmund Freud

Een drone heeft vrijdag een vervallen landhuis nabij de Oekraïense stad Odessa gefilmd, dat bekendstaat als het ‘Wolvenhol’. De statige villa werd gebouwd door Vasiliy Dubetsky, maar eind 19de eeuw werd het huis bewoond door Sergei Pankeyev. De Russische advocaat was een van de bekendste patiënten van Sigmund Freud omdat hij terugkerende dromen over wolven had. De Oostenrijkse psychoanalist noemde zijn patiënt dan ook ‘Wolfman’, waardoor zijn landgoed al snel de bijnaam ‘Wolvenhol’ kreeg.