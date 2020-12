Kapper zet (lege) stoel buiten

Onder hen ook Kris Knuts van kapsalon Image aan de Heuveneindeweg. Hij zette een symbolisch ‘lege’ kappersstoel buiten voor zijn kapperszaak. Veel kappers vrezen immers voor het voortbestaan van hun zaak. “Net nu de drukste periode van het jaar eraan komt moeten we sluiten en blijven de kappersstoelen leeg,” zegt hij. “ En we zijn al zolang dicht. Dat is voor ons niet langer vol te houden. Ik hoop dat we snel weer open mogen gaan.” (wiva)