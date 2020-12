Er was wel volk op de been in Hasselt, maar té druk werd het niet. — © Sven Dillen

Hasselt/Genk/Beringen

Zaterdag bleef het gezellig en beschaafd rustig in de winkelstraten in onze provincie. De gevreesde volkstoeloop bleef ook in de rest van Limburg uit, al is het hier en daar wel aanschuiven geblazen aan sommige winkels. “Ik denk dat heel wat mensen voorzichtiger zijn geworden”, zeggen de handelaars.