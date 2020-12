Geschorste ex-FIFA-voorzitter Blatter liep coronabesmetting op

De voormalige voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA Sepp Blatter heeft vorige maand een positieve coronatest afgelegd. De 84-jarige Zwitser, die een schorsing wegens corruptie uitzit, liet zich onderzoeken in het ziekenhuis en ging twee weken in isolatie. Inmiddels gaat alles goed met hem, zo zegt hij in een gesprek met The Athletic.

“Het gebeurde drie weken geleden. Ik had een verkoudheid en hoge koorts. Ik voelde me gewoon niet goed. Mijn dokter stuurde mij onmiddellijk door naar het ziekenhuis, waar ik positief testte”, legt Blatter uit.

Na zijn positieve controle ging hij twee weken in quarantaine. “In die periode had ik geen symptomen en voelde me goed. Nu ben ik terug, symptoomvrij, en klaar om weer te vechten”, aldus de Zwitser.

Blatter stond zeventien jaar aan het hoofd van de FIFA maar moest die functie in juni 2015 neerleggen nadat de organisatie in een groot corruptieschandaal verwikkeld raakte. Blatter kreeg later zelf een schorsing van zes jaar vanwege een verdachte betaling aan toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini in 2011. Ook Platini moest door het schandaal aftreden. De gerechtelijke procedure tegen beide mannen loopt nog steeds.