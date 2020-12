Waarom de terugkeer van Mark Cavendish naar Deceuninck-Quick Step in de sterren geschreven stond

Dat Cavendish wel héél graag wilde terugkeren naar de oude stal, had Patrick Lefevere voor het eerst laten blijken in een interview met onze krant uit oktober 2018. “Stephanie Clerckx (persverantwoordelijke, nvdr.) heeft nog veel contact met Peta Todd, de echtgenote van Cavendish. Zij zegt dat Mark desnoods gratis voor ons had willen komen rijden, mocht hij geweten hebben dat Gaviria zou vertrekken”, zei hij toen.

Min of meer diezelfde woorden herhaalde de baas van Deceuninck-Quick Step in oktober van dit jaar nog eens, toen hij in zijn column in onze krant voor het eerst aangaf dat een terugkeer van ‘Cav’ een optie was. “Het is geen geheim dat hij graag bij onze ploeg wil terugkeren. Gratis, of toch bij manier van spreken”, liet hij toen optekenen.

Lefevere liet toen geen twijfel bestaan over de hoge dunk die hij heeft van de Britse sprinter. “Zijn verdienste voor het wielrennen – en voor onze ploeg in het bijzonder – is groot. Respect is wel het minste wat hij verdient”, klonk het. Maar waar Lefevere wel aan twijfelde, was de sportieve meerwaarde van de 35-jarige veteraan. “Ik denk erover na: wat kan hij sportief betekenen voor de ploeg? Wat betekent hij naast de fiets voor jonge renners? Op dit moment zegt mijn hart ja, maar mijn verstand neen”, klonk het twee maanden geleden nog. Uiteindelijk heeft ‘Cav’ zijn oude baas dus toch kunnen overtuigen.