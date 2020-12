Vrouw wil TikTok-video maken maar staat plots oog in oog met indringer

Een Amerikaanse vrouw wilde eind november een dansje filmen om op TikTok te plaatsen. Ze was nog maar net bezig toen ze oog in oog stond met een indringer.

“Ik was alleen thuis, sloot mijn ogen een fractie van een seconde en hoorde de deur van het balkon”, schrijft Hannah Viverette op Facebook. “Ik zag een gezicht. Een gezicht dat ik al tientallen keren in mijn appartementsgebouw had gezien. Ik wist dat hij hier was om me pijn te doen.” Hannah kon vluchten naar een buurvrouw en de hulpdiensten bellen.

De jonge vrouw deelt haar verhaal op sociale media omdat ze “niet in angst wil leven” en wil vermijden dat de man nog meer slachtoffers maakt. “Want hij kan niet aan zijn proefstuk toe zijn”, klinkt het. Hannah had hem de weken voor hij plots voor haar neus stond, al verschillende keren gezien in en rond haar flatgebouw. “Hij stond me altijd aan te staren en maakte oncomfortabele gebaren vanop afstand. Ik dacht dat hij gewoon een griezel was. Toen ik oog in oog met hem stond, was ik - voor een paar seconden - klaar om te sterven.”

De man werd opgepakt en werd geïdentificeerd als de 36-jarige Angel Moises Rodriguez-Gomez, een man die in de buurt van Hannah woont. Hij wordt aangeklaagd voor onder meer stalking en huisvredebreuk. Volgens Hannah en de Amerikaanse media werd hij na zijn arrestatie vrijgelaten na het betalen van een borgsom. De Daily Mail weet echter dat de man opnieuw werd opgepakt nadat werd ontdekt dat hij illegaal in de Verenigde Staten verblijft.

(pjv)