Lesley-Ann Poppe bevallen van een meisje

Lesley-Ann Poppe (41) en haar man Kevin (32) zijn trotse ouders geworden van een dochtertje, Lily-Jane. Het meisje is twee dagen geleden al ter wereld gekomen, maar Poppe heeft nu een eerste foto gedeeld.

“Ze is er! Donderdag is ons eerste dochtertje geboren. Haar naam is Lily-Jane en ze weegt 3040 gram”, schrijft ze op Instagram bij een eerste foto. “Alles is vlot verlopen en we mogen al twee dagen genieten van de excellente verzorging in het Sint-Augustinus. (...) De voorbije twee dagen was ik zo moe, dat ik amper fut had om mijn GSM vast te pakken. Beetje normaal naar het schijnt, na een derde keizersnede. (...) Nu nog een dagje goed uitrusten en morgen meer nieuws.”

Met de komst van de kleine Lily-Jane mag het gezin voor het eerst een meisje verwelkomen. Een klein zusje voor Benjamin (12), een zoon uit Poppes vorige relatie, en Gabriël (4). In 2017 stapte ze met Kevin in het huwelijksbootje. Woensdag al liet ze weten richting materniteit te gaan voor de bevalling. “De aller-allerlaatste bollebuikenfoto”, schreef ze toen bij een foto op Instagram. “Morgenvroeg moeten we ons aanmelden bij de materniteit. Nu nog genieten van de laatste dag zwangerschap. Morgenvoormiddag kunnen we eindelijk ons dochtertje vasthouden.

Poppe werd bekend door haar deelname aan het Vier-programma Komen eten. (eadp)