Coronaproof sintstoet door gemeente

“Sinterklaas en zijn Pieten zullen zondag een rondrit maken door alle deelgemeenten en op veilige afstand wuiven naar de kinderen die aan de venster of voordeur kunnen kijken”, legt burgemeester Kristof Pirard uit. “De Sint start om 9 uur in Rukkelingen-Loon en eindigt rond de middag in Vechmaal, hij heeft een mooie tocht doorheen de gemeente uitgestippeld.” Via een livestream op de facebookpagina van de gemeente (Gemeentebestuur Heers) kunnen de inwoners volgen waar de Sint zich bevindt.

Zaterdagnamiddag kunnen de kinderen zich al opwarmen aan een online sinterklaasfeest. Deze verrassende show is te volgen vanaf 15 uur via deze link: https://www.heers.be/desint.