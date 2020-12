Pro League overlegt dinsdag met amateurclubs over bekerronde

De Pro League zal dinsdag samenzitten met de amateurclubs om het te hebben over de zestiende finales van de Croky Cup. Terwijl de profclubs niet van uitstel willen weten, zien de amateurclubs het niet zitten om eind december al opnieuw de trainingen te hervatten gezien de coronacrisis. Ook zouden de spelers wekelijks moeten getest worden op het virus.

Het Overlegcomité besliste vorige week om de huidige coronamaatregelen te verlengen tot 15 januari. Daardoor is het voor amateurclubs nog niet meteen duidelijk wanneer en of de competities zullen hervatten. Tot dan wordt zeker niet gevoetbald. Maar voor negen van die amateurs (La Louvière, Dessel Sport, Heur-Tongeren, Rupel Boom, Lokeren-Temse, Olsa Brakel, THES Sport, Olympic Charleroi en FC Luik) staat er op 9 en 10 januari wel bekervoetbal op het programma.

De twee sportministers - Ben Weyts (N-VA) aan Vlaamse en Valérie Glatigny (MR) aan Franstalige kant - erkennen de beker als profcompetitie. De negen nog actieve amateurclubs mogen dus zoals de profclubs trainen en spelen, maar moeten zich dan ook wel houden aan de coronaprotocollen zoals de wekelijkse test. Dat kost geld en laat amateurclubs door de coronacrisis nu net in financiële moeilijkheden zitten. De Pro League wil de coronatest in aanloop naar de wedstrijd voor zijn rekening nemen.

De zestiende finales van de Croky Cup werden eerder al eens uitgesteld door de coronamaatregelen, want vonden normaal plaats op op 15, 16 en 17 december. De Pro League is niet zinnens om nogmaals uitstel te verlenen door de krapte op de kalender. De achtste finales vinden bovendien al tien dagen later plaats.

Weinig amateurclubs hebben er echter zin in om eind december al opnieuw te trainen om klaar te zijn voor de bekerconfrontatie met de profclubs, omdat ze ook nog niet weten wanneer hun competities hernemen. En dus dreigt een forfait. De negen amateurclubs hopen op een financiële tegemoetkoming bovenop de ruim 12.000 euro die ze ontvangen voor hun plek in de zestiende finales, maar botste voorlopig op een njet van Pro League.