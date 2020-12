‘Getuige’ van verkiezingsfraude in VS legt verbijsterende verklaring af

Melissa Carone, een van de topgetuigen van het Trump-team, uitte in Michigan – onder ede – een reeks claims over dubbele en ongeldige stemmen bij de Amerikaanse verkiezingen zonder bewijs. De rechtbank bestempelde haar eerder al als ‘ongeloofwaardig’.

In een hoorzitting voor een panel van parlementsleden uit Michigan gaf Melissa Carone een opmerkelijke getuigenis. Ze beweerde onder meer dat er dubbel zo veel stemmen geteld zijn als er mensen gestemd hebben. Carone las een Republikeins parlementslid ook de les over het kiessysteem. Zelfs de persoonlijke advocaat van president Donald Trump, Rudy Giuliani, kwam tussen om haar te sussen.

Carone, een IT-specialist die volgens The Washington Post door het bedrijf Dominion contractueel ingezet werd bij de verkiezingen, legde eerder op Fox News een gelijkaardige verklaring af over gedumpte stembiljetten. Een rechter wees haar beweringen af als ‘niet geloofwaardig’. Toch kreeg ze in de hoorzitting een vrije tribune van het team Trump om die valse claims te verspreiden. (evg)