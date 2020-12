Hasselt

Groot-Brittannië begint volgende week als eerste land in de wereld met de uitrol van het coronavaccin. In ons land zouden we in januari van start kunnen gaan. Toch lijkt niet iedereen geneigd om zich zomaar te laten vaccineren. Tien lezers leggen hun bekommernis voor aan vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen).