Groene jongens willen overleg met industrie en landbouw: “Wij willen die procedures ook niet”

Hasselt

Er heerst een groene revolutie in onze gouw. De Limburgse natuursector wil positiever samenwerken met landbouw en industrie. Bedoeling is om in een vroeg stadium te worden betrokken bij bijvoorbeeld bouw- of uitbreidingsplannen om zo een procedureslag achteraf te vermijden. De blijde boodschap komt van Dominique Cornelissen en Jan Vandegoor, de nieuwe ‘bazen’ van Natuurpunt Limburg en de Limburgse Milieukoepel.