Neil Robertson en Zhou Yuelong naar halve finales UK Championship snooker

Robertson kan zich een derde keer voor de finale plaatsen, in 2013 en 2015 won hij het toernooi. In zijn halve finale nam The Thunder from Down Under dankzij breaks van 75, 122, 63, 56, 91 en 130 met 6-2 de maat van Mark Selby (WS-5), de UK-kampioen van 2012 en 2016. Robertson potte zijn zevende century van het toernooi weg en de 750ste in zijn carrière. Hij is de vijfde speler in de snookergeschiedenis die deze mijlpaal neemt. Ronnie O’Sullivan zit inmiddels aan 1063, John Higgins aan 792. Bij Stephen Hendry, die recent zijn comeback aankondigde, stopte de teller in 2012 op 772. Judd Trump nam eveneens deze week de kaap van 750 centuries en zit nu aan 753.

Zhou schaarde zich voor het eerst bij de laatste vier van een Triple Crown door Jack Lisowski (WS-16) met 6-4 te verslaan.

Vrijdagavond neemt ‘s werelds nummer een Judd Trump het om een plaats in de halve finales op tegen Kyren Wilson (WS-4) en geeft de Chinees Lu Ning (WS-40) Joe Perry (WS-19) partij.

De finale wordt zondag naar een best of 19 gespeeld. De toernooiwinaar steekt 200.000 euro (180.500 euro) op zak, de runner-up 80.000 pond (72.000 euro).