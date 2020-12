Genkse rapper Tiewai strikt Zwangere Guy voor nieuwe album "Stickies & Samples"

De Genkse rapper Tiewai heeft niet stilgezeten in 2020. Zo maakte hij van dit coronajaar gebruik om met een volledig nieuw album te komen. “Stickies & Samples” komt vandaag uit. De plaat toont de honger en de ambitie die de 33-jarige hiphopper heeft, voor twee nummers op het album werkte hij samen met Zwangere Guy. Voor Tiewai is het dan ook duidelijk: Het wordt hoog tijd dat Limburg zijn verdiende plaats krijgt in de Belgische hiphopscene.