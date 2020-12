Leerlingen van Vrije Basisschool De Pinte luisteren in badjas of met een dekentje naar juf Nele. — © ID/ Lieven Van Assche

Een school in Duffel laat dan toch hoofddeksels toe tijdens de lessen. De discussie tussen een bezorgde mama en de directie is daarmee van de baan: wie het koud heeft in een klaslokaal, mag een muts opzetten. Ook in andere scholen nemen ze maatregelen om de kinderen warm te houden terwijl ramen en deuren wagenwijd openstaan. “Als ze koude handjes hebben, kunnen ze een warm keitje vasthouden.”