"Berg de hoera-stemming op, pas tegen 2022 kunnen we normale leven hervatten". — © TV Limburg

"De hoera-stemming mag nog even worden opgeborgen. Pas tegen 2022 zullen we het normale leven terug kunnen aanvatten." Dat zijn de woorden van dokter Luc Hendrix, de voorzitter van eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg. Als alles volgens plan verloopt, zullen de risicogroepen tegen de zomer van 2021 hun vaccin gekregen hebben. Het merendeel van de bevolking zal dus moeten wachten tot na de zomer en loopt de kans om volgend jaar besmet te geraken met het coronavirus. Grote versoepelingen zijn dus nog niet aan de orde, aldus Hendrix. Want een derde coronagolf zou ervoor kunnen zorgen dat het toedienen van de vaccins een enorme vertraging oploopt.